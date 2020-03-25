На Украине ввели режим ЧС из-за коронавируса

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Правительство Украины объявило о введении режима чрезвычайной ситуации в стране на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
На Украине ввели режим ЧС из-за коронавируса
  • Reuters

Как информирует «Громадське», соответствующее решение было принято в ходе заседания кабмина.

«Мы продлеваем карантин и вводим чрезвычайную ситуацию в государстве Украина на всей территории на 30 дней, сроком до 24 апреля 2020 года», — сказал премьер страны Денис Шмыгаль.

Карантин в стране продлён также до 24 апреля.

На Украине число выявленных случаев заражения коронавирусом увеличилось до 113.

Также в стране зафиксировано четыре случая смерти от коронавируса.

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