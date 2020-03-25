Число случаев заражения коронавирусом на Украине возросло до 113

На Украине число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 увеличилось до 113. Об этом информирует Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение украинской ГСЧС.

«По состоянию на 07:00 25 марта на территории Украины зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в 13 областях и Киеве», — указано в сообщении.

В том числе зафиксировано 38 случаев заражения коронавирусом в Черновицкой области, 31 — в Киеве, 22 — в Киевской области, пять — в Ивано-Франковской, четыре — в Тернопольской. По два случая зафиксировано в Днепропетровской, Житомирской, Запорожской и во Львовской областях.

Также по одному случаю заражения выявлено в Донецкой, Луганской, Одесской и Черкасской областях.

При этом зафиксировано три случая смерти от вируса: в Черновицкой, Ивано-Франковской и Житомирской областях.

Ранее сообщалось о 97 случаях заражения коронавирусом на Украине.