На Украине выявили 7474 новых случая коронавируса за сутки
- РИА Новости
Соответствующие данные опубликованы на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.
Также за прошедшие 24 часа в стране умерли 165 пациентов с коронавирусом.
Всего с начала пандемии на Украине зафиксировали 6755 летальных случаев коронавируса, 148 642 человека вылечились.
Ранее украинское правительство продлило карантин, введённый из-за COVID-19, до конца 2020 года.