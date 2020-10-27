Власти Белоруссии анонсировали проведение всенародного собрания

Всебелорусское народное собрание предполагается провести в начале 2021 года, сообщил премьер-министр страны Роман Головченко.

«Мы рассчитываем, что оно состоится в начале 2021 года, возможно, в январе, феврале», — цитирует главу кабмина БЕЛТА.

Он уточнил, что с учётом эпидемической обстановки сроки и формат мероприятия могут быть скорректированы.

По его словам, повестку планируется разделить на два масштабных блока: вопросы социально-экономического и общественно-политического развития республики.

В ближайшее время будет разработано распоряжение президента о формировании организационного комитета, добавил Головченко.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко на совещании по подготовке всенародного собрания заявил, что протестующие перешли красную черту и что государство начинает сталкиваться с террористическими угрозами.