Власти Белоруссии анонсировали проведение всенародного собрания
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«Мы рассчитываем, что оно состоится в начале 2021 года, возможно, в январе, феврале», — цитирует главу кабмина БЕЛТА.
Он уточнил, что с учётом эпидемической обстановки сроки и формат мероприятия могут быть скорректированы.
По его словам, повестку планируется разделить на два масштабных блока: вопросы социально-экономического и общественно-политического развития республики.
В ближайшее время будет разработано распоряжение президента о формировании организационного комитета, добавил Головченко.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко на совещании по подготовке всенародного собрания заявил, что протестующие перешли красную черту и что государство начинает сталкиваться с террористическими угрозами.