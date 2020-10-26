В Молдавии за сутки выявили 308 случаев заболевания коронавирусом
В Молдавии за сутки выявили 308 случаев инфицирования COVID-19, общее число заболевших — 71 811.
- Reuters
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.
С начала пандемии в Молдавии скончались 1700 пациентов с COVID-19, 52 730 человек выздоровели.
Ранее вирусолог профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.
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