В Молдавии за сутки выявили 308 случаев заболевания коронавирусом

В Молдавии за сутки выявили 308 случаев инфицирования COVID-19, общее число заболевших — 71 811.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

С начала пандемии в Молдавии скончались 1700 пациентов с COVID-19, 52 730 человек выздоровели.

Ранее вирусолог профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.