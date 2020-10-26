В ОБСЕ назвали прозрачными прошедшие на Украине местные выборы

В ОБСЕ назвали прозрачными и хорошо организованными украинские местные выборы. Об этом заявила глава миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека организации по наблюдению за местными выборами на Украине Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир.

«Выборный процесс на Украине в целом был хорошо организован и прозрачен», — приводит РИА Новости её слова.

Гисладоттир отметила профессиональную и эффективную работу избирательных территориальных комиссий.

Ранее Telegram-канал «Команда Зеленского» опубликовал первые результаты всеукраинского опроса, инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским.

25 октября на Украине прошли выборы мэров городов, сельских и поселковых голов, депутатов в городские, районные и областные советы.