В Белоруссии на воскресных акциях задержали более 500 человек

В Белоруссии 25 октября за нарушение законодательства о массовых мероприятиях были задержаны 523 человека. Об этом сообщила официальный представитель белорусского МВД Ольга Чемоданова.

«Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 523 человека (из них в Минске — 160)», — написала она в своём Telegram-канале.

По её словам, до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям «в места содержания задержанных водворены 352 лица».

Уточняется, что в Гродно и Лиде собравшиеся оказывали активное неповиновение сотрудникам правоохранительных органов, в связи с чем в отношении протестующих применялся слезоточивый газ.

Ранее сообщалось, что бывшая соперница Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская объявила о начале общенациональной забастовки.

Позднее в пресс-службе правительства Белоруссии заявили о штатной работе предприятий реального сектора экономики страны.