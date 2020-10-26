В Минздраве Украины рассказали подробности об украинской вакцине

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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал подробности о потенциальной украинской вакцине от коронавирусной инфекции COVID-19.
В Минздраве Украины рассказали подробности об украинской вакцине
  • Reuters

Как указывает «112 Украина», министр заявил, что она нейтрализовала вирус на клетках человека. 

«Этот кандидат в вакцины уже показал полную нейтрализацию вируса на живых клетках человека», — заявил Степанов.

Он добавил, что при положительном исходе украинская вакцина от коронавируса может появиться через год.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности испытать на себе украинскую вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 в случае успешных испытаний препарата.

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