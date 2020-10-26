В Минздраве Украины рассказали подробности об украинской вакцине
- Reuters
Как указывает «112 Украина», министр заявил, что она нейтрализовала вирус на клетках человека.
«Этот кандидат в вакцины уже показал полную нейтрализацию вируса на живых клетках человека», — заявил Степанов.
Он добавил, что при положительном исходе украинская вакцина от коронавируса может появиться через год.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности испытать на себе украинскую вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 в случае успешных испытаний препарата.