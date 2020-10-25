Стали известны данные экзитпола по всеукраинскому опросу

В ходе инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским всеукраинского опроса 95% опрошенных поддержали инициативу о сокращении числа депутатов до 300.

Об этом, как сообщает ТАСС, свидетельствуют данные экзитпола группы «Рейтинг», охватившего 69% участков.

Инициативу о пожизненном заключении за коррупцию поддержал 81% опрошенных, о создании свободной экономической зоны в Донбассе — 45% (против высказались 43%), легализацию каннабиса в медицинских целях поддержали 70%. А за инициативу о том, что Украине необходимо на международном уровне поставить вопрос об использовании гарантий безопасности, которые определены Будапештским меморандумом, высказались 78%.

Ранее советник офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал все пять вопросов, которые планируется вынести на всеукраинский опрос в день местных выборов — 25 октября.

При этом в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявляли, что результаты всеукраинского опроса, который запланирован на 25 октября, не будут иметь прямых юридических последствий.