Армения заявила о свидетельствах участия Турции в конфликте в Карабахе

Генеральная прокуратура Армении заявила, что получила «фактические данные» об участии турецкого спецназа в нагорнокарабахском конфликте.

Как заявили в ведомстве, военнослужащие спецназа ВС Турции «массово проводили курсы по боевой подготовке с военнослужащими Вооружённых сил Азербайджана».

В сообщении утверждается, что курсы проводились «с целью приобретения навыков и подготовки для осуществления боевых действий, в особенности в горных условиях».

«Согласно полученным фактическим данным, турецкие военнослужащие подразделения специального назначения, согласно плану, принимали непосредственное участие также в осуществлении боевых действий», — добавили там.

В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Fox News отверг сообщения об участии других стран в конфликте.

«Наша позиция заключается в том, что региональные страны должны держаться подальше от прямого участия в конфликте», — сказал он, отметив, что Баку выступает «против интернационализации конфликта».

29 сентября премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Турция «фактически вовлечена» в процесс в Карабахе, отметив, что речь идёт о военных инструкторах и высокопоставленных военных, которые «находятся в командных пунктах Азербайджана».

Алиев же заявил, что Турция не является стороной конфликта в Карабахе. По его словам, все слухи об участии турецкой стороны «носят провокационный характер» и являются фейковыми новостями.

При этом вице-президент Турции Фуат Октай допустил возможность отправки турецких войск в Нагорный Карабах. Он отметил, что страна может пойти на данный шаг по запросу азербайджанских властей. Как отмечал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, иностранное вмешательство в конфликт, в частности вмешательство Турции, недопустимо.