В центр Минска стягивают силовиков

В центр Минска стягивают сотрудников милиции, внутренние войска и ОМОН, там ожидается очередная несанкционированная акция сторонников оппозиции, сообщает РИА Новости.

Как пишет агентство, автомобили ДПС стали перекрывать транспортное движение на улицах, которые прилегают к проспекту Независимости.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что сотрудники правоохранительных органов поменяли тактику поведения в отношении участников протестов.

Он также заявлял, что протесты в республике управляются извне США через «центр под Варшавой» посредством «Telegram-каналов известных». 20 октября суд в Белоруссии признал Telegram-канал NEXTA-Live и логотип NEXTA экстремистскими.

13 октября экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская заявила, что предъявляет ультиматум белорусским властям. Она потребовала ухода Лукашенко и «освобождения всех политзаключённых». В противном случае «вся страна мирно выйдет на улицы с народным ультиматумом», пригрозила она.