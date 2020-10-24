В Киргизии ожидают дефицит бюджета к концу 2020 года до $450 млн

Дефицит бюджета Киргизии на фоне пандемии коронавируса и политического кризиса в республике к концу 2020 года может составить $450 млн, заявил глава киргизского МИД Руслан Казакбаев.

«В связи с коронавирусной инфекцией и неким политическим кризисом приостановили активную свою деятельность, в результате к концу года мы ожидаем дефицит бюджета от 35 млрд до 45 млрд сомов... Это $400—450 млн», — приводит слова киргизского министра РИА Новости.

Казакбаев добавил, что для Киргизии это «очень ощутимая сумма».

Ранее Центральная избирательная комиссия Киргизии назначила досрочные президентские выборы в стране на 10 января 2021 года.

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи с Казакбаевым в Москве отметил постепенную стабилизацию ситуации в Киргизии.