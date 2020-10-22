В Киргизии рассказали о предполагаемых сроках парламентских выборов

Депутат киргизского парламента Акылбек Жапаров рассказал, когда, как ожидается, пройдут повторные парламентские выборы в стране.

«Это может быть и 1 марта, и 1 апреля. Всё зависит от того, когда мы завершим внесение поправок в избирательное законодательство. Но выборы пройдут не позднее 1 июня 2021 года», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что если парламентарии не успеют до 10 января внести изменения в Конституцию Киргизии, то досрочные выборы президента состоятся до 20 января.

«Это оговорено в нашем основном законе», — пояснил депутат.

Ранее парламент Киргизии одобрил снижение до 3% избирательного порога для партий, принимающих участие в парламентских выборах.