В Киргизии рассказали о предполагаемых сроках парламентских выборов
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«Это может быть и 1 марта, и 1 апреля. Всё зависит от того, когда мы завершим внесение поправок в избирательное законодательство. Но выборы пройдут не позднее 1 июня 2021 года», — цитирует его ТАСС.
Он добавил, что если парламентарии не успеют до 10 января внести изменения в Конституцию Киргизии, то досрочные выборы президента состоятся до 20 января.
«Это оговорено в нашем основном законе», — пояснил депутат.
Ранее парламент Киргизии одобрил снижение до 3% избирательного порога для партий, принимающих участие в парламентских выборах.