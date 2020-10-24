Число случаев коронавируса в Киргизии превысило 55 тысяч
- АГН «Москва»
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«В республике за сутки выявлено 556 случаев инфицирования коронавирусом и заболевания внебольничной пневмонией, общее число пациентов составляет 55 144 (около 0,8% населения)», — приводит ТАСС сообщение республиканского штаба по борьбе с заболеванием.
Отмечается, что общее число летальных исходов в Киргизии составило 1130.
Выздоровели более 47,3 тыс. пациентов с COVID-19.
Ранее глава МИД Киргизии Руслан Казакбаев заявил, что республика не планирует закрывать границы из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.