В МИД Казахстана рассказали о стратегическом партнёрстве с Россией

В казахстанском Министерстве иностранных дел заявили, что отношения России и Казахстана за годы сотрудничества вышли на высокий уровень стратегического партнёрства.

Об этом говорится в заявлении ведомства, которое было опубликовано по случаю 28-летия установления дипломатических отношений.

«Сегодня, 22 октября, исполняется 28 лет с момента установления дипломатических отношений между нашими странами. За прошедшее время, опираясь на добрые традиции дружбы и взаимного уважения, которые связывают народы Казахстана и России, двусторонние отношения вышли на высокий уровень стратегического партнёрства и союзничества», — говорится в сообщении.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу и глава Минобороны Казахстана Нурлан Ермекбаев в Нур-Султане подписали обновлённый договор о военном сотрудничестве между странами.