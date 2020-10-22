В МИД Казахстана рассказали о стратегическом партнёрстве с Россией

Короткая ссылка
В казахстанском Министерстве иностранных дел заявили, что отношения России и Казахстана за годы сотрудничества вышли на высокий уровень стратегического партнёрства.
В МИД Казахстана рассказали о стратегическом партнёрстве с Россией
  • Pixabay

Об этом говорится в заявлении ведомства, которое было опубликовано по случаю 28-летия установления дипломатических отношений.

«Сегодня, 22 октября, исполняется 28 лет с момента установления дипломатических отношений между нашими странами. За прошедшее время, опираясь на добрые традиции дружбы и взаимного уважения, которые связывают народы Казахстана и России, двусторонние отношения вышли на высокий уровень стратегического партнёрства и союзничества», — говорится в сообщении.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу и глава Минобороны Казахстана Нурлан Ермекбаев в Нур-Султане подписали обновлённый договор о военном сотрудничестве между странами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить