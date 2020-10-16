Шойгу и министр обороны Казахстана подписали договор о сотрудничестве

Министр обороны России Сергей Шойгу и глава Минобороны Казахстана Нурлан Ермекбаев в Нур-Султане подписали обновлённый договор о военном сотрудничестве между странами.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу казахстанского Министерства обороны.

«По итогам встречи министры обороны Казахстана и России подписали обновлённый договор о военном сотрудничестве между Республикой Казахстан и Российской Федерацией», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Шойгу передал Ермекбаеву архивные документы о вкладе народа республики в победу в Великой Отечественной войне.