Шойгу и министр обороны Казахстана подписали договор о сотрудничестве
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу казахстанского Министерства обороны.
«По итогам встречи министры обороны Казахстана и России подписали обновлённый договор о военном сотрудничестве между Республикой Казахстан и Российской Федерацией», — сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что Шойгу передал Ермекбаеву архивные документы о вкладе народа республики в победу в Великой Отечественной войне.