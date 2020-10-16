Шойгу передал Казахстану документы о Великой Отечественной войне

Министр обороны России Сергей Шойгу передал главе Минобороны Казахстана Нурлану Ермекбаеву архивные документы о вкладе народа республики в победу в Великой Отечественной войне.

«Сегодня я привёз в дар подборку архивных документов о вкладе казахстанского народа в нашу общую Победу. Передаю вам эти документы», — цитирует ТАСС Шойгу.

Он сообщил, что подборка называется «Солдаты одной Победы. Казахстан в годы Великой Отечественной войны».

«Здесь из наших архивов материалы о всех полках, подразделениях, частях, которые воевали, как воевали, где воевали. Здесь подлинные документы и решения начальника Генерального штаба и руководителя Ставки. Также привезли вам газету с первым упоминанием о памфиловцах», — рассказал Шойгу.

Также он передал Ермекбаеву архивные материалы о Герое Советского Союза, первом министре обороны Казахстана генерале армии Сагадате Нурмагамбетове.

Министр обороны Казахстана поблагодарил Шойгу.

«Большое спасибо. Очень ценный для нас материал», — сказал Ермекбаев.

Ранее сообщалось, что Шойгу 16 октября прибыл с официальным визитом в Казахстан, где планируется подписание межгосударственного договора о военном сотрудничестве между Россией и Казахстаном.