Шойгу прибыл с визитом в Казахстан

Министр обороны России Сергей Шойгу 16 октября прибыл с официальным визитом в Казахстан, где планируется подписание межгосударственного договора о военном сотрудничестве между Россией и Казахстаном.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

В рамках визита планируется проведения встречи Шойгу с военно-политическим руководством Казахстана.

Стороны обсудят вопросы региональной безопасности, состояние и перспективы военного и военно-технического сотрудничества, а также ход реализации программы стратегического партнёрства между Россией и Казахстаном на 2019—2021 годы.

«Планируется подписание межгосударственного российско-казахстанского договора о военном сотрудничестве, соглашения, регулирующего взаимодействие в ходе совместных мероприятий, и плана сотрудничества между министерствами обороны на 2021 год», — заявили в оборонном ведомстве.

В сентябре Шойгу совершил визит в Минск.