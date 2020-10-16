Шойгу прибыл с визитом в Казахстан
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Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.
В рамках визита планируется проведения встречи Шойгу с военно-политическим руководством Казахстана.
Стороны обсудят вопросы региональной безопасности, состояние и перспективы военного и военно-технического сотрудничества, а также ход реализации программы стратегического партнёрства между Россией и Казахстаном на 2019—2021 годы.
«Планируется подписание межгосударственного российско-казахстанского договора о военном сотрудничестве, соглашения, регулирующего взаимодействие в ходе совместных мероприятий, и плана сотрудничества между министерствами обороны на 2021 год», — заявили в оборонном ведомстве.
В сентябре Шойгу совершил визит в Минск.