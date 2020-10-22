Эксперт прокомментировал планы Украины по строительству баз ВМС на Чёрном море
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«Базы рассчитаны под аренду войсками НАТО», — цитирует эксперта Life.ru.
По его словам, вряд ли Вооружённые силы Украины станут эксплуатировать новые пункты базирования в ближайшее время.
«Тут интересен только формат, в каком виде пройдёт финансирование», — добавил Баширов.
В июле в Чёрном море прошли учения Sea Breeze 2020, в которых участвовали военные из США, с Украины и из ряда стран — участниц и партнёров НАТО.
Зеленский обещал сделать флот «образцом мощи и современности» и обеспечить его полное оснащение ракетным вооружением.