Эксперт прокомментировал планы Украины по строительству баз ВМС на Чёрном море

Политолог Марат Баширов прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что страна начинает строительство двух военно-морских баз для защиты Черноморского региона.

«Базы рассчитаны под аренду войсками НАТО», — цитирует эксперта Life.ru.

По его словам, вряд ли Вооружённые силы Украины станут эксплуатировать новые пункты базирования в ближайшее время.

«Тут интересен только формат, в каком виде пройдёт финансирование», — добавил Баширов.

В июле в Чёрном море прошли учения Sea Breeze 2020, в которых участвовали военные из США, с Украины и из ряда стран — участниц и партнёров НАТО.

Зеленский обещал сделать флот «образцом мощи и современности» и обеспечить его полное оснащение ракетным вооружением.