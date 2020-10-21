ЦИК Киргизии назначила парламентские выборы на 20 декабря

Центризбирком Киргизии назначил 20 декабря датой повторных выборов в парламент.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦИК республики.

«Центризбирком единогласно утвердил 20 декабря датой новых выборов», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что подготовка начинается с 21 октября.

Ранее премьер-министр республики Садыр Жапаров заявил, что парламентские выборы в Киргизии должны пройти не позже 10 января.

Итоги парламентских выборов, состоявшихся в республике 4 октября, были признаны недействительными.