ЦИК Киргизии назначила парламентские выборы на 20 декабря

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Центризбирком Киргизии назначил 20 декабря датой повторных выборов в парламент.
ЦИК Киргизии назначила парламентские выборы на 20 декабря
  • Reuters
  • © Vladimir Pirogov

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦИК республики.

«Центризбирком единогласно утвердил 20 декабря датой новых выборов», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что подготовка начинается с 21 октября.

Ранее премьер-министр республики Садыр Жапаров заявил, что парламентские выборы в Киргизии должны пройти не позже 10 января.

Итоги парламентских выборов, состоявшихся в республике 4 октября, были признаны недействительными.

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