ЦИК Киргизии назначила парламентские выборы на 20 декабря
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦИК республики.
«Центризбирком единогласно утвердил 20 декабря датой новых выборов», — сообщили в ведомстве.
Уточняется, что подготовка начинается с 21 октября.
Ранее премьер-министр республики Садыр Жапаров заявил, что парламентские выборы в Киргизии должны пройти не позже 10 января.
Итоги парламентских выборов, состоявшихся в республике 4 октября, были признаны недействительными.