Жапаров призвал провести выборы в парламент Киргизии до 10 января

Парламентские выборы в Киргизии должны пройти не позже 10 января, заявил премьер-министр республики Садыр Жапаров.

«Парламентские выборы в Киргизии должны пройти не позже 10 января», — цитирует РИА Новости Жапарова.

Он также выступил за снижение избирательного порога для прохода в парламент с 7% до 5%.

15 октября спикер национального парламента Киргизии Канат Исаев отказался от исполнения президентских полномочий. Жапаров объявил на митинге, что полномочия президента перешли к нему.

Ранее президент страны Сооронбай Жээнбеков принял решение уйти в отставку.