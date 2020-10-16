Жапаров призвал провести выборы в парламент Киргизии до 10 января

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Парламентские выборы в Киргизии должны пройти не позже 10 января, заявил премьер-министр республики Садыр Жапаров.
Жапаров призвал провести выборы в парламент Киргизии до 10 января
  • © РИА Новости

«Парламентские выборы в Киргизии должны пройти не позже 10 января», — цитирует РИА Новости Жапарова.

Он также выступил за снижение избирательного порога для прохода в парламент с 7% до 5%.

15 октября спикер национального парламента Киргизии Канат Исаев отказался от исполнения президентских полномочий. Жапаров объявил на митинге, что полномочия президента перешли к нему.

Ранее президент страны Сооронбай Жээнбеков принял решение уйти в отставку.

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