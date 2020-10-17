В Азербайджане при обстреле Гянджи погибли более десяти человек

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Число погибших после ракетного удара по азербайджанскому городу Гянджа превысило десять человек. Об этом сообщил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.
В Азербайджане при обстреле Гянджи погибли более десяти человек
  • © РИА Новости / Михаил Воскресенский

«Убиты более десяти мирных жителей, около 40 ранены. Спасательные работы продолжаются», — написал он в Twitter.

11 октября пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщил об обстреле городов Мартуни и Шуши.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что договорённости о прекращении огня в Нагорном Карабахе, достигнутые в Москве, соблюдаются не в полной мере.

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