В Азербайджане при обстреле Гянджи погибли более десяти человек

Число погибших после ракетного удара по азербайджанскому городу Гянджа превысило десять человек. Об этом сообщил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

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«Убиты более десяти мирных жителей, около 40 ранены. Спасательные работы продолжаются», — написал он в Twitter. 11 октября пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщил об обстреле городов Мартуни и Шуши. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что договорённости о прекращении огня в Нагорном Карабахе, достигнутые в Москве, соблюдаются не в полной мере.