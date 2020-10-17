В Азербайджане при обстреле Гянджи погибли более десяти человек
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«Убиты более десяти мирных жителей, около 40 ранены. Спасательные работы продолжаются», — написал он в Twitter.
11 октября пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщил об обстреле городов Мартуни и Шуши.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что договорённости о прекращении огня в Нагорном Карабахе, достигнутые в Москве, соблюдаются не в полной мере.