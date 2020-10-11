В Азербайджане сообщили о попадании ракеты в жилой дом в Гяндже

Короткая ссылка
Ракета попала в жилое здание в азербайджанском городе Гянджа, оно разрушено, не менее пяти человек погибли, сообщает пресс-служба МЧС Азербайджана.

«В результате ракетного обстрела полностью разрушено жилое здание. На данный момент из-под завалов извлекли тела пятерых погибших, есть 28 пострадавших. Спасатели работают на месте», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы.

Ранее пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян заявил об ударах азербайджанской армии по городам Мартуни и Шуши.

10 октября в 12:00 (11:00 мск) по местному времени в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Об этом ранее договорились армянская и азербайджанская стороны по итогам встречи в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить