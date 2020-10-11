В Азербайджане сообщили о попадании ракеты в жилой дом в Гяндже

Ракета попала в жилое здание в азербайджанском городе Гянджа, оно разрушено, не менее пяти человек погибли, сообщает пресс-служба МЧС Азербайджана.

«В результате ракетного обстрела полностью разрушено жилое здание. На данный момент из-под завалов извлекли тела пятерых погибших, есть 28 пострадавших. Спасатели работают на месте», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы.

Ранее пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян заявил об ударах азербайджанской армии по городам Мартуни и Шуши.

10 октября в 12:00 (11:00 мск) по местному времени в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Об этом ранее договорились армянская и азербайджанская стороны по итогам встречи в Москве.