Города Мартуни и Шуши в Карабахе подверглись ракетному обстрелу

Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян заявил об ударах азербайджанской армии по городам Мартуни и Шуши, несмотря на ранее достигнутые в Москве договорённости о перемирии.

«В данный момент Мартуни, Шуши и различные крупные сельские общины Арцаха (самоназвание Карабаха. — RT) подвергаются ракетному обстрелу», — приводит РИА Новости слова Погосяна.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщало об интенсивном огне со стороны Армении по Гадруту.



10 октября в 12:00 (11:00 мск) по местному времени в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Об этом ранее договорились армянская и азербайджанская стороны по итогам встречи в Москве.