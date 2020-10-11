Города Мартуни и Шуши в Карабахе подверглись ракетному обстрелу

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян заявил об ударах азербайджанской армии по городам Мартуни и Шуши, несмотря на ранее достигнутые в Москве договорённости о перемирии.

«В данный момент Мартуни, Шуши и различные крупные сельские общины Арцаха (самоназвание Карабаха. — RT) подвергаются ракетному обстрелу», — приводит РИА Новости слова Погосяна.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщало об интенсивном огне со стороны Армении по Гадруту. 

10 октября в 12:00 (11:00 мск) по местному времени в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Об этом ранее договорились армянская и азербайджанская стороны по итогам встречи в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить