МО Армении опровергло сообщение об обстреле города в Карабахе с армянской стороны

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян опроверг сообщение из Азербайджана об обстреле армянской стороной города Гадрута в Нагорном Карабахе.

«Заявление о нанесении ударов по Гадруту из Ходжалы — уже не просто смешная новость, а новый рекорд больного воображения», — написал он в своём Facebook.

Минобороны Азербайджана сообщало об интенсивном огне со стороны Армении по Гадруту.

«Противник с Ходжалинского направления подвергает интенсивному обстрелу Гадрут с применением реактивных систем залпового огня», — следует из сообщения в Facebook.

Позднее в Баку сообщили об обстрелах населённых пунктов Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Агджабединского и Физулинского районов.

В Ереване, в свою очередь, обвинили Азербайджан в применении ударного беспилотника в районе села Ерицванк в Карабахе, а также в районе населённого пункта Арцваник в Сюникской области Армении.

«Противник применил ударный беспилотник по направлению села Ерицванк, а также населённого пункта Арцваник Капанского района Сюникской области Армении. Пострадавших нет», — написала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян в Facebook.

Ранее главы МИД России, Азербайджана и Армении Сергей Лавров, Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов по итогам прошедших в Москве трёхсторонних переговоров договорились о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 12:00 субботы, 10 октября.