Глава КГБ Белоруссии заявил о готовящейся в стране провокации

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Белорусские спецслужбы получают из различных источников информацию о готовящейся в стране провокации, заявил глава Комитета госбезопасности республики (КГБ) Иван Тертель.
Глава КГБ Белоруссии заявил о готовящейся в стране провокации
  • © Sergey Kovalev
  • globallookpress.com

«В последние дни мы получаем из различных источников, в том числе за рубежом, от наших партнёрских спецслужб, информацию о готовящейся в нашей стране провокации», — приводит его слова БЕЛТА.

Как отметил Тертель, цель данных действий — дестабилизация ситуации «на фоне явно уменьшающейся уличной активности и срыва планов по устремлениям к трудовым коллективам, студенчеству с целью инспирации протестного движения».

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что уличные протесты в стране «сдулись». Тем не менее, подчеркнул он, организаторы постоянно меняют тактику и привлекают молодёжь и детей.

Он также высказал мнение, что в условиях «беспрецедентной внешней турбулентности» государство сможет выжить только за счёт внутренней стабильности.

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