В Казахстане сообщили о предотвращении пяти терактов с начала года

В Казахстане с начала 2020 года удалось предотвратить пять терактов, за причастность к подготовке которых задержаны десять человек, сообщили в Комитете национальной безопасности (КНБ) республики.

«С начала текущего года в Казахстане предотвращено пять терактов, за причастность к ним задержаны десять человек», — приводит сообщение РИА Новости.

Иностранных граждан среди задержанных нет.

В марте спецслужбы предотвратили теракты в Нур-Султане и Алма-Ате. Подозреваемые в подготовке терактов были сторонниками террористической организации «Исламское государство»*.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.