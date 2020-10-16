В Казахстане сообщили о предотвращении пяти терактов с начала года
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- РИА Новости
«С начала текущего года в Казахстане предотвращено пять терактов, за причастность к ним задержаны десять человек», — приводит сообщение РИА Новости.
Иностранных граждан среди задержанных нет.
В марте спецслужбы предотвратили теракты в Нур-Султане и Алма-Ате. Подозреваемые в подготовке терактов были сторонниками террористической организации «Исламское государство»*.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.