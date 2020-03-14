В Казахстане спецслужбы задержали подозреваемого в подготовке теракта

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Комитет национальной безопасности Казахстана заявил о задержании подозреваемого в подготовке теракта в местах скопления людей в Алма-Ате.
В Казахстане спецслужбы задержали подозреваемого в подготовке теракта
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение спецслужбы.

Указывается, что подозреваемый является сторонником террористической организации «Исламское государство»*. Его задержали 13 марта в Алма-Ате.

«Арестованный подозревается в подготовке теракта в местах скопления населения в период празднования Наурыз мейрамы», — заявили в комитете.

У подозреваемого изъяли две гранаты.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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