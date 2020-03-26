Спецслужбы Казахстана предотвратили теракт в Нур-Султане
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«Он подозревается в подготовке на территории столицы теракта под воздействием идеологии международной террористической организации «ДАИШ»* (запрещена в Казахстане)», — говорится в заявлении ведомства.
У мужчины изъято самодельное взрывное устройство с поражающими элементами.
Начато досудебное расследование по ст. 24 и 255 (приготовление к акту терроризма) Уголовного кодекса Республики Казахстан.
14 марта в Казахстане задержали подозреваемого в подготовке теракта в местах скопления людей в Алма-Ате.
* «Исламское государство» (ИГ, ДАИШ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.