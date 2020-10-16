Пушков оценил «красные черты» Алиева и Пашиняна по Карабаху

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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал заявления премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева о «красных чертах» в ситуации с Нагорным Карабахом.
Пушков оценил «красные черты» Алиева и Пашиняна по Карабаху
  • © РИА Новости / Валерий Мельников

Как пишет газета «Известия», ссылаясь на пост в Telegram-канале сенатора, Пушков указал, что в данной ситуации столкнулись «два важнейших принципа международного права».

«ООН здесь бессильна: два важнейших принципа международного права — территориальная целостность и право на самоопределение — здесь столкнулись в бескомпромиссной схватке», — указал он.

По его словам, приоритет одного из двух этих принципов в каждом конкретном случае обеспечивается через соотношение сил.

«Возможно также отложенное решение вопроса», — добавил Пушков.

Ранее глава Армении заявил, что «красной чертой» для страны является право на самоопределение Нагорного Карабаха.

«Право на самоопределение Нагорного Карабаха — это для нас «красная черта», за которую мы не можем перешагнуть», — отмечал Пашинян.

В свою очередь азербайджанский лидер указывал на «красную черту», выражающуюся в территориальной целостности страны.

«Что касается «красных линий», об этом мы заявляли очень чётко, и сопредседатели Минской группы об этом хорошо знают: ни при каких условиях территориальная целостность Азербайджана не может быть нарушена», — заявлял Алиев.

12 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала подробности московских переговоров по Карабаху.

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