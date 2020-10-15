Пашинян и Алиев назвали «красные черты» в ситуации с Карабахом

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Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что «красной чертой» для страны является право на самоопределение Нагорного Карабаха, передаёт РИА Новости.
Пашинян и Алиев назвали «красные черты» в ситуации с Карабахом
  • © РИА Новости / Пресс-служба Правительства Армении

«Эта черта — право на самоопределение народа Нагорного Карабаха», — заявил Пашинян.

Он сообщил, что «всегда во все времена Армения была готова на такой компромисс».

По его словам, «самая известная инициатива — Казанская инициатива, когда Армения была готова на конкретный компромисс», но, как заявил премьер Армении, «Азербайджан отказался подписывать эти соглашения, потому что Азербайджан не хотел и не хочет принять право на самоопределение армян Нагорного Карабаха».

«Право на самоопределение Нагорного Карабаха — это для нас «красная черта», за которую мы не можем перешагнуть», — добавил Пашинян.

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев также рассказал о «красной черте» для Азербайджана.

«Что касается «красных линий», об этом мы заявляли очень чётко, и сопредседатели Минской группы об этом хорошо знают: ни при каких условиях территориальная целостность Азербайджана не может быть нарушена», — заявил Алиев.

Он подчеркнул, что «ни при каких условиях Азербайджан не даст согласия на независимость Нагорного Карабаха».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала подробности московских переговоров по Карабаху.

Также сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу провёл переговоры по телефону с главами оборонных ведомств Армении и Азербайджана Давидом Тонояном и Закиром Гасановым.

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