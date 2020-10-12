Захарова рассказала подробности московских переговоров по Карабаху

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова рассказала подробности состоявшихся в Москве 9—10 октября переговоров глав МИД России, Армении и Азербайджана Сергея Лаврова, Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова.
Захарова рассказала подробности московских переговоров по Карабаху
  • РИА Новости

Она отметила, что изначально встреча носила консультативный характер, однако после почти 11 часов переговоров удалось согласовать документ, который стал отправной точкой в урегулировании конфликта.

«В начале третьего радостный возглас Сергея Викторовича раздался в зале. Он ещё раз задал вопрос сторонам, всё ли согласовано, и только после этого отправился к журналистам», — приводит РИА Новости слова Захаровой в эфире телеканала «Россия 1».

Уточняется, что участники переговоров несколько раз уходили на перерыв, чтобы обсудить ход урегулирования с Баку и Ереваном.

Захарова высоко оценила работу Лаврова.

«У меня такое впечатление, что в этот раунд он вложил всего себя, весь свой интеллект, все свои способности переговорщика, человеческие качества», — добавила дипломат.

Ранее Лавров выступил против затягивания переговоров по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.

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