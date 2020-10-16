На Украине дали прогноз по числу жертв COVID-19 в стране к концу года

В Киевской школе экономики дали прогноз по числу жертв коронавирусной инфекции COVID-19 на Украине к концу года.

Об этом сообщает «112 Украина».

Отмечается, что страна на пути к худшему сценарию распространения вируса и если ситуацию не взять под контроль, то до конца года в стране может умереть до 20 тыс. человек.

«Если текущая ситуация не изменится, то уже через две недели, в ноябре, ежедневное количество выявленных новых больных достигнет 10 тысяч», — указал старший исследователь департамента экономико-политических исследований Киевской школы экономики Юрий Ганиченко

По его словам, нагрузка на медицинскую систему страны в таком случае будет максимальна и выдержит она только в том случае, если «уже сейчас вводить комплексные ограничения в областях с активной вспышкой».

Ранее украинское правительство продлило карантин, введённый из-за COVID-19, до конца 2020 года.