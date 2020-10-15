На Украине за сутки выявили более 5 тысяч случаев коронавируса
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Соответствующие данные опубликованы на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.
За сутки в стране умерли 73 пациента с коронавирусом, 951 заболевший вылечился.
Всего с начала пандемии на Украине зафиксировано 5302 летальных случая коронавируса, 119 650 человек вылечились.
Ранее украинское правительство продлило карантин, введённый из-за COVID-19, до конца 2020 года.