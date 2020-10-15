В Кремле оценили возможность размещения миротворцев в Карабахе

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что размещение любых миротворцев в зоне нагорнокарабахского конфликта возможно лишь, если на это согласятся противоборствующие стороны. 
В Кремле оценили возможность размещения миротворцев в Карабахе
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«Первостепенный вопрос здесь — как (смотрят) на это противоборствующие стороны. А именно Азербайджан и Армения», — приводит его слова Интерфакс.

По словам Пескова, «любое размещение любых миротворцев, наблюдателей и так далее» возможно только с согласия обеих сторон.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что для Москвы являются принципиально важными отношения между Азербайджаном и Арменией и стабильность в этих странах.

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