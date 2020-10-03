Пашинян не исключил обсуждения ввода российских миротворцев в Карабах

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил обсуждение вопроса о вводе российских миротворцев в Нагорный Карабах в рамках переговоров в составе Минской группы ОБСЕ.
Пашинян не исключил обсуждения ввода российских миротворцев в Карабах
  • Reuters

Армянский премьер подчеркнул, что с Россией «налажено глубокое сотрудничество в сфере безопасности», и напомнил о присутствии в Армении российской военной базы.

«Такие вопросы могут быть обсуждены в более широком контексте в рамках Минской группы ОБСЕ», — ответил Пашинян на вопрос журналиста телеканала Al Jazeera о возможности введения российских миротворцев в Нагорный Карабах.

Ранее Армения выразила готовность начать переговоры по прекращению огня в Нагорном Карабахе при посредничестве стран Минской группы ОБСЕ.

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