Пашинян не исключил обсуждения ввода российских миротворцев в Карабах
- Reuters
Армянский премьер подчеркнул, что с Россией «налажено глубокое сотрудничество в сфере безопасности», и напомнил о присутствии в Армении российской военной базы.
«Такие вопросы могут быть обсуждены в более широком контексте в рамках Минской группы ОБСЕ», — ответил Пашинян на вопрос журналиста телеканала Al Jazeera о возможности введения российских миротворцев в Нагорный Карабах.
Ранее Армения выразила готовность начать переговоры по прекращению огня в Нагорном Карабахе при посредничестве стран Минской группы ОБСЕ.