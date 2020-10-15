В Минздраве рассказали о состоянии раненного в Карабахе военкора
- РИА Новости
«Гражданин России, получивший ранение в Нагорном Карабахе, Ю.П. Котенок продолжает лечение в одной из клиник Еревана. Состояние удовлетворительное», — цитирует его ТАСС.
По словам представителя Минздрава, в ближайшие дни будет решаться вопрос возможной транспортировки российского военкора в Москву.
Кузнецов также подчеркнул, что состояние Котенка находится на контроле специалистов Минздрава России.
10 октября стало известно, что Котенок вышел из комы и отключён от аппарата ИВЛ.
Блогер и военкор Юрий Котенок получил тяжёлые травмы во время обстрела в Нагорном Карабахе 8 октября. Вместе с ним там находились ещё двое журналистов, которые получили травмы средней тяжести.