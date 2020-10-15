Киев отверг заявление Минска о недружественных шагах против Белоруссии

Короткая ссылка
Киев отвергает заявление МИД Белоруссии о недружественных шагах против Минска в связи с указом президента Украины Владимира Зеленского о привлечении высококвалифицированных белорусских специалистов, заявило украинское внешнеполитическое ведомство.
Киев отверг заявление Минска о недружественных шагах против Белоруссии
  • © РИА Новости

«Украина отвергает обвинения Минска в недружественных действиях. Наше государство традиционно открыто и дружественно для граждан Беларуси», — приводит комментарий Интерфакс-Украина.

В украинском ведомстве отметили, что передвижение между двумя странами всегда было «максимально свободным», а межчеловеческие и деловые контакты особенно тесными.

В Киеве также заявили о приверженности «европейским ценностям» и защите прав и свобод человека.

«Мы всегда будем приветствовать на Украине людей, которые разделяют эти ценности и хотят реализовать себя в нашем государстве», — добавили в украинском МИД.

Ранее МИД Белоруссии вручил ноту послу Украины Игорю Кизиму из-за указа Зеленского.

4 октября Зеленский подписал указ о мерах по привлечению IT-специалистов из Белоруссии.

Согласно указу, кабмин должен продлить до 180 дней в год срок временного пребывания на Украине граждан Белоруссии, которые являются предпринимателями и высококвалифицированными специалистами в сфере информационных технологий, а также членов их семей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить