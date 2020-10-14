МИД Белоруссии вручил ноту послу Украины из-за указа Зеленского

Белорусский МИД вручил украинскому послу Игорю Кизиму ноту, в которой выразил обеспокоенность указом президента Украины Владимира Зеленского о привлечении высококвалифицированных специалистов из Белоруссии.

«Указанный правовой акт нельзя трактовать по-другому, как явно недружественный и дискриминационный шаг украинской стороны, граничащий с вмешательством во внутренние дела Республики Беларусь», — говорится в сообщении министерства.

Принятие такого указа подрывает доверие между Минском и Киевом, отметили там, добавив, что также документ идёт вразрез с положениями Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве.

В МИД напомнили, что Белоруссия оставляет за собой право на применение ответных мер по защите национальных интересов.

Ранее Зеленский подписал указ о мерах по привлечению специалистов отрасли информационных технологий из Белоруссии.

Согласно указу, кабмин должен продлить до 180 дней в год срок временного пребывания на Украине граждан Белоруссии, которые являются предпринимателями и высококвалифицированными специалистами в сфере информационных технологий, а также членов их семей.