Помпео призвал другие страны не вмешиваться в карабахский конфликт

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Госсекретарь США Майк Помпео призвал другие страны держаться в стороне от конфликта в Нагорном Карабахе.
Помпео призвал другие страны не вмешиваться в карабахский конфликт
  • Reuters

«Мы видели сообщения о том, что погибают гражданские, что Турция начала обеспечивать подкрепление Азербайджану. Мы обратились ко всем международным игрокам с тем, чтобы они не вмешивались в ситуацию в регионе», — сказал госсекретарь на брифинге.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал недопустимым иностранное вмешательство, в частности Турции, в конфликт в Нагорном Карабахе.

12 октября глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с турецким коллегой Хулуси Акаром, они обсудили стабилизацию обстановки в Нагорном Карабахе.

Кроме того, как заявил глава российского МИД Сергей Лавров, Россия не согласна с позицией Турции относительно ситуации в Нагорном Карабахе. По его словам, Москва не может разделить заявления о том, что «есть и допустимо военное решение конфликта».

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