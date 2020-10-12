Шойгу обсудил с министром обороны Турции обстановку в Карабахе

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора обсудил с турецким коллегой Хулуси Акаром стабилизацию обстановки в Нагорном Карабахе, а также ситуацию в Сирии и Ливии. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«12 октября министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провёл переговоры по телефону с министром обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром. Главы оборонных ведомств России и Турции обсудили вопросы стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе и обменялись мнениями по ситуации в Сирийской Арабской Республике и в Ливии», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Турция поддержала достижение московских договорённостей между Арменией и Азербайджаном по перемирию в Нагорном Карабахе.

Турецкий МИД также подчеркнул, что перемирие является «важным первым шагом», однако оно «не заменит окончательного решения».