МАК призвал обеспечить безопасность авиации в районе Карабаха

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) выразил обеспокоенность по поводу безопасности самолётов, которые выполняют международные полёты вблизи зоны карабахского конфликта.

«МАК выражает серьёзную обеспокоенность в отношении безопасности воздушных судов, выполняющих международные полёты, их экипажей и пассажиров, а также наземных гражданских объектов в связи с вооружённым конфликтом вокруг Нагорного Карабаха с применением ракет и других видов вооружения», — говорится в заявлении комитета.

В кратчайшие сроки МАК предложил принять меры по «предотвращению поражений гражданских воздушных судов средствами ПВО». Также это касается гражданских объектов и аэродромов.

Там также призвали авиакомпании, которые проводят полёты через регион Южного Кавказа, оценивать факторы риска для обеспечения безопасности полётов над зонами конфликтов или вблизи их.

Кроме того, в МАК предложили органам УВД и провайдерам аэронавигационного обслуживания гражданской авиации «обеспечить координацию и взаимодействие с военными органами по выпуску соответствующих НОТАМ и АИП для обеспечения безопасности в зонах международных полётов».

Ранее сообщалось, что стороны конфликта в Нагорном Карабахе согласились объявить о прекращении огня в гуманитарных целях с 12:00 10 октября.

Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, договорённости соблюдаются не в полной мере.