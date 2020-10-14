Лавров рассказал о роли Путина в переговорах по Карабаху
- РИА Новости
«Во-первых, конечно, переговоры были уникальными, но отмечу, что в решающий момент свой вклад внёс президент, потому что он контролировал наши ночные бдения. И где-то уже глубоко в ночи мы с ним два раза разговаривали», — сказал Лавров, отвечая на вопрос главного редактора радио Sputnik Маргариты Симоньян.
Он уточнил, что глава государства подключался с помощью звонка.
«Звонил-звонил. Подключался и Сергей Шойгу, потому что там было важно согласовать вопрос о том, что объявление перемирия будет, наверное, не очень достаточным, если не будет механизма контроля за прекращением огня. И второй пункт документа, который был согласован, ровно это и предусматривает», — добавил он.
10 октября в 12:00 (11:00 мск) в Карабахе вступил в силу режим прекращения огня, о чём договорились обе стороны по итогам встречи в Москве.
Армения и Азербайджан объявили о прекращении огня «в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших».
Позднее обе стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.