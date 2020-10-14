Лавров рассказал о роли Путина в переговорах по Карабаху

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Переговоры глав МИД России, Армении и Азербайджана по ситуации в Нагорном Карабахе, прошедшие в Москве, были уникальными, российский лидер Владимир Путин внёс свой вклад в решающий момент дискуссии. Об этом в интервью радио Sputnik, «Комсомольской правде» и «Говорит Москва» заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров рассказал о роли Путина в переговорах по Карабаху
  • РИА Новости

«Во-первых, конечно, переговоры были уникальными, но отмечу, что в решающий момент свой вклад внёс президент, потому что он контролировал наши ночные бдения. И где-то уже глубоко в ночи мы с ним два раза разговаривали», — сказал Лавров, отвечая на вопрос главного редактора радио Sputnik Маргариты Симоньян.

Он уточнил, что глава государства подключался с помощью звонка.

«Звонил-звонил. Подключался и Сергей Шойгу, потому что там было важно согласовать вопрос о том, что объявление перемирия будет, наверное, не очень достаточным, если не будет механизма контроля за прекращением огня. И второй пункт документа, который был согласован, ровно это и предусматривает», — добавил он.

10 октября в 12:00 (11:00 мск) в Карабахе вступил в силу режим прекращения огня, о чём договорились обе стороны по итогам встречи в Москве.

Армения и Азербайджан объявили о прекращении огня «в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших».

Позднее обе стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

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