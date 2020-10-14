В Бишкеке назвали стабильной обстановку в городе

Обстановка в столице Киргизии Бишкеке стабильная и безопасная, фактов нарушения общественного порядка не выявлено. Об этом заявили в столичном Главном управлении внутренних дел.

«Обстановка в столице безопасная и стабильная, происшествий, связанных с нарушением общественного порядка, выявлено не было», — приводит Интерфакс заявление. Уточняется, что фактов причинения ущерба частному и государственному имуществу не зафиксировано. «Общественный транспорт функционирует без перебоев, жизнедеятельность города не нарушена», — добавили в ГУВД. Ранее депутаты парламента Киргизии в ходе внеочередного заседания одобрили решение президента страны Сооронбая Жээнбекова о введении в Бишкеке режима чрезвычайного положения.