В Бишкеке назвали стабильной обстановку в городе
«Обстановка в столице безопасная и стабильная, происшествий, связанных с нарушением общественного порядка, выявлено не было», — приводит Интерфакс заявление.
Уточняется, что фактов причинения ущерба частному и государственному имуществу не зафиксировано.
«Общественный транспорт функционирует без перебоев, жизнедеятельность города не нарушена», — добавили в ГУВД.
Ранее депутаты парламента Киргизии в ходе внеочередного заседания одобрили решение президента страны Сооронбая Жээнбекова о введении в Бишкеке режима чрезвычайного положения.