Парламент Киргизии одобрил введение режима ЧП в Бишкеке

Депутаты парламента Киргизии в ходе внеочередного заседания одобрили решение президента страны Сооронбая Жээнбекова о введении в Бишкеке режима чрезвычайного положения.

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РИА Новости

Об этом информирует ТАСС. Ранее Жээнбеков повторно ввёл режим чрезвычайного положения на территории Бишкека. В ГУВД Бишкека рассказали о текущей ситуации в столице Киргизии.