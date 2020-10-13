Парламент Киргизии одобрил введение режима ЧП в Бишкеке
Депутаты парламента Киргизии в ходе внеочередного заседания одобрили решение президента страны Сооронбая Жээнбекова о введении в Бишкеке режима чрезвычайного положения.
- © Григорий Сысоев
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС.
Ранее Жээнбеков повторно ввёл режим чрезвычайного положения на территории Бишкека.
В ГУВД Бишкека рассказали о текущей ситуации в столице Киргизии.
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