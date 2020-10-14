В КЗЖ призвали освободить задержанных в Белоруссии журналистов

Международная неправительственная организация «Комитет защиты журналистов» (КЗЖ) призвала белорусские власти освободить задержанных при освещении протестов работников СМИ.

«Власти Белоруссии должны немедленно освободить всех журналистов, задержанных при освещении общенациональных протестов, а также прекратить угрожать и делать работников СМИ своими целями и позволить им работать свободно и безопасно», — говорится в сообщении на сайте организации.

Как указывает комитет со ссылкой на данные Белорусской ассоциации журналистов, по меньшей мере 49 работников прессы были задержаны во время работы на протестных акциях в Белоруссии 11 и 12 октября.

Уточняется, что восемь журналистов до сих пор не отпущены на свободу.

9 октября в КЗЖ призвали стороны нагорнокарабахского конфликта обеспечить безопасность работников СМИ в зоне боевых действий.