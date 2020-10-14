В КЗЖ призвали освободить задержанных в Белоруссии журналистов

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Международная неправительственная организация «Комитет защиты журналистов» (КЗЖ) призвала белорусские власти освободить задержанных при освещении протестов работников СМИ.
В КЗЖ призвали освободить задержанных в Белоруссии журналистов
  • © РИА Новости / Руслан Кривобок

«Власти Белоруссии должны немедленно освободить всех журналистов, задержанных при освещении общенациональных протестов, а также прекратить угрожать и делать работников СМИ своими целями и позволить им работать свободно и безопасно», — говорится в сообщении на сайте организации.

Как указывает комитет со ссылкой на данные Белорусской ассоциации журналистов, по меньшей мере 49 работников прессы были задержаны во время работы на протестных акциях в Белоруссии 11 и 12 октября.

Уточняется, что восемь журналистов до сих пор не отпущены на свободу.

9 октября в КЗЖ призвали стороны нагорнокарабахского конфликта обеспечить безопасность работников СМИ в зоне боевых действий.

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