В Белоруссии назвали число задержанных 11 октября журналистов
- Reuters
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение Белорусской ассоциации журналистов, опубликованное в Telegram.
«На данный момент в Минске задержаны 17 журналистов, в Гродно — четыре, в Витебске — четыре, в Могилёве — один», — заявили в ассоциации.
Отмечается, что в числе задержанных представители белорусских и иностранных СМИ.
Ранее сообщалось, что в Минске ряд российских журналистов доставили в районное управление внутренних дел с целью проверки документов.