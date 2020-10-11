В Белоруссии назвали число задержанных 11 октября журналистов

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В разных городах Белоруссии в ходе освещения несанкционированных акций протеста 11 октября задержаны более 20 журналистов.
В Белоруссии назвали число задержанных 11 октября журналистов
  • Reuters

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение Белорусской ассоциации журналистов, опубликованное в Telegram.

«На данный момент в Минске задержаны 17 журналистов, в Гродно — четыре, в Витебске — четыре, в Могилёве — один», — заявили в ассоциации.

Отмечается, что в числе задержанных представители белорусских и иностранных СМИ.

Ранее сообщалось, что в Минске ряд российских журналистов доставили в районное управление внутренних дел с целью проверки документов.

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