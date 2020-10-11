ГУВД сообщило о проверке документов у ряда журналистов в Минске

Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич сообщила, что в Минске троих российских журналистов доставляют в районное управление внутренних дел с целью проверки документов.

«Трое корреспондентов... доставлены в отделение милиции для проверки документов», — цитирует её РИА Новости.

В свою очередь ТАСС сообщил, что в Минске были задержаны четверо журналистов агентства, трое корреспондентов агентства БелаПАН, а также фотокорреспондент белорусской газеты «Новы час».

Отмечается, что трое корреспондентов ТАСС уже отпущены после проверки документов.

Ранее МВД предупредило об ограничении движения транспорта в Минске на фоне ожидающейся акции протеста.