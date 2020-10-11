МВД предупредило об ограничении движения транспорта в Минске

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова заявила, что движение личного и общественного транспорта в Минске в будет ограничено 11 октября на фоне ожидающейся акции протеста.

«Во избежание чрезвычайных происшествий милицией будут приниматься меры по ограничению движения как личного, так и общественного транспорта, в том числе метро», — сказала Чемоданова.

Также она заявила, что белорусская милиция 11 октября несёт службу в усиленном режиме. По её словам, при необходимости правоохранительные органы задействуют спецтехнику.

«Не откликайтесь на призывы участвовать в несанкционированных массовых мероприятиях. За участие и организацию таких мероприятий предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность», — сказала Чемоданова.

Ранее сообщалось, что в центре Минска усилили меры безопасности перед акцией оппозиции.