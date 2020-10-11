В центре Минска усилили меры безопасности перед акцией оппозиции

В центре Минска перед очередной несанкционированной акцией оппозиции усилили меры безопасности. Об этом сообщило РИА Новости.

По данным агентства, на Интернациональную улицу прибыли военные грузовики с людьми в форме и с автоматами.

Возле Дома офицеров дежурят несколько единиц спецтехники.

Отмечается, что по проспекту Независимости в сторону центра проехала колонна спецтехники, в том числе водомёты.

Также сообщается, что военные огораживают забором стелу «Минск — город-герой».

Агентство добавляет, что возле резиденции президента Белоруссии припаркованы 10 бронетранспортёров.

5 октября сообщалось, что в Белоруссии задержали повредившего водомёт протестующего.