В центре Минска усилили меры безопасности перед акцией оппозиции

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В центре Минска перед очередной несанкционированной акцией оппозиции усилили меры безопасности. Об этом сообщило РИА Новости.
В центре Минска усилили меры безопасности перед акцией оппозиции
  • Reuters

По данным агентства, на Интернациональную улицу прибыли военные грузовики с людьми в форме и с автоматами.

Возле Дома офицеров дежурят несколько единиц спецтехники.

Отмечается, что по проспекту Независимости в сторону центра проехала колонна спецтехники, в том числе водомёты.

Также сообщается, что военные огораживают забором стелу «Минск — город-герой». 

Агентство добавляет, что возле резиденции президента Белоруссии припаркованы 10 бронетранспортёров.

5 октября сообщалось, что в Белоруссии задержали повредившего водомёт протестующего.

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